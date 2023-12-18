Объем денежных переводов в Грузию уменьшился на почти 44% из-за снижения объема переводов из России.

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2023 года денежные переводы в Грузию уменьшились на 43,8%, составив 292,7 млн долларов, по сравнению с предыдущим годом.

Согласно информации от Национального банка Грузии, основной вклад в общий объем переводов внесли страны Евросоюза, отправившие 108,6 млн долларов, что на 18,6% превышает прошлогодние данные, передает Trend

Россия сохраняет свою значительную долю, хотя отмечается тенденция снижения объема переводов из этой страны. Также отмечается увеличение переводов из Италии (на 19,7%) и США (на 41,6%). В общем, страны Евросоюза составляют 37,1% от всего объема переводов, с Италией, США, Германией и Израилем в пятерке лидеров.