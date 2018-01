После крушения танкера у берегов Китая образовалось гигантское масляное пятно (ВИДЕО)

Гигантское горящее пятно нефтепродуктов, образовавшееся на поверхности Восточно-Китайского моря после крушения иранского танкера, сняли на видео с высоты птичьего полета. Ролик опубликовал телеканал RT.



На кадрах виден огромный столб дыма, поднимающегося на несколько километров от источника пожара - крупного пятна из нефтепродуктов на воде.

Пятно образовалось на месте крушения иранского нефтяного танкера SANCHI, который перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата и 6 января восточного побережья Китая столкнулся с сухогрузом. После столкновения корабль загорелся, спасателям удалось найти на борту судна тела лишь трех из 32 членов экипажа. В воскресенье танкер взорвался и затонул.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.