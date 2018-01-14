После крушения танкера у берегов Китая образовалось гигантское масляное пятно (ВИДЕО)

14 января 2018 20:11 (UTC+04:00)

Гигантское горящее пятно нефтепродуктов, образовавшееся на поверхности Восточно-Китайского моря после крушения иранского танкера, сняли на видео с высоты птичьего полета. Ролик опубликовал телеканал RT.

На кадрах виден огромный столб дыма, поднимающегося на несколько километров от источника пожара - крупного пятна из нефтепродуктов на воде.

Пятно образовалось на месте крушения иранского нефтяного танкера SANCHI, который перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата и 6 января восточного побережья Китая столкнулся с сухогрузом. После столкновения корабль загорелся, спасателям удалось найти на борту судна тела лишь трех из 32 членов экипажа. В воскресенье танкер взорвался и затонул.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Горевший в Восточно-Китайском море иранский танкер затонул после взрыва
В мире 14 января 14:24
Иран заявил о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера SANCHI
Общество 14 января 13:07
Горящий танкер вынесло в исключительную экономическую зону Японии
Другие страны 12 января 10:15
СМИ сообщили об угрозе взрыва на горящем у побережья Китая иранском танкере
Общество 8 января 12:17
Китай направил очистное судно на место столкновения танкера с сухогрузом
Китай 7 января 15:52
У острова Борнео при крушении лодки погибли восемь человек
Другие страны 1 января 23:44
В Азербайджане отремонтировали нефтяной танкер (ФОТО)
Бизнес 25 декабря 2017 15:38
Азербайджан увеличил число судов в международных водах (ФОТО)
Бизнес 19 декабря 2017 17:28
В США при крушении небольшого самолета погибли три человека и собака
США 17 декабря 2017 20:15
С черноморского нефтяного терминала SOCAR отгружен 2200-ый танкер
Энергетика 16 декабря 2017 14:59
Азербайджан завершает ремонт нефтяного танкера (ФОТО)
Бизнес 13 декабря 2017 16:27
В Германии столкнулись два поезда, десятки человек пострадали
Европа 6 декабря 2017 00:23
В Азербайджане отремонтирован нефтяной танкер (ФОТО)
Бизнес 4 декабря 2017 17:01
В Англии в авиаинциденте погибли четыре человека (ОБНОВЛЕНО)
Европа 18 ноября 2017 00:20
В Ираке разбился военный вертолет
Арабские страны 12 ноября 2017 13:12
В Ижевске из-под завалов извлекли тело четвертого погибшего
Россия 9 ноября 2017 23:02
В Азербайджане отремонтирован нефтяной танкер (ФОТО)
Бизнес 27 сентября 2017 15:22
У Азербайджана будет три уникальных танкера типа «Гянджа» (ФОТО)
Экономика 26 сентября 2017 18:50