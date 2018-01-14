Коалиция во главе с США приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии

Коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии. Об этом сообщает The Defense Post со ссылкой на представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила, передает RT.

«Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время в первом наборе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель - создать численность сил примерно в 30 тыс. человек», - заявил он.

Вил добавил, что группировка сил будет дислоцирована вдоль долины реки Евфрат.

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд в ходе слушаний в сенате заявил, что Соединённые Штаты и коалиция продолжат бороться с террористической группировкой ИГ в Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.