В США спасли дайвера, вызволявшего школьников из пещеры в Таиланде

Британского дайвера Джоша Брэтчли, который участвовал в спасении 12 школьников из затопленной десятикилометровой пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда в июне-июле 2018 года, спасли из подводной пещеры в США после того, как он пробыл под водой больше суток, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По информации телеканала, группа дайверов из Великобритании занималась изучением пещеры глубиной более ста метров в штате Теннеси на востоке США. Когда позднее дайверы выплыли на поверхность, среди них не оказалось одного из членов команды, Джоша Брэтчли.

На место происшествия прибыли спасатели и водолазы из штатов Арканзас и Флорида, спустя более чем сутки им удалось вызволить Брэтчли из пещеры.

"Он был бодр, в ясном сознании и мог ориентироваться", - заявил представитель спасательной службы Дерек Вулбрайт.

Еще один представитель спасательной службы, вызволивший дайвера на поверхность, Эдд Соренсон отметил, что британец ждал спасения в обнаруженном им воздушном кармане, при этом он был "настолько спокоен, насколько мог быть".

Брэтчли, метеоролог по образованию, участвовал в спасении подростков из пещеры в Таиланде. Позже он участвовал в приеме у премьер-министра Британии, а также был удостоен рыцарского ордена, отмечает телеканал.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня 2018 года. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, во вторник последний подросток и тренер были выведены из пещеры.

В операции непосредственно в пещере были заняты более 3 тысяч человек, включая дайверов, военнослужащих штаба операции, военных инженеров, спасателей и специалистов по откачиванию воды. Еще около 60 тысяч человек трудились на поверхности, участвуя в откачивании воды, пробивая артезианские скважины для отвода подземных вод от пещеры и обеспечивая работу основных участков операции всем необходимым.

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