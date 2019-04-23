Эксперты подсчитали, в каких странах больше всего отелей со "звездами"

Большинство отелей, которым присвоены "звезды", расположены в Европе, почти четверть – в Азии, остальные - на других континентах, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Специалисты исследовательской компании, специализирующейся на анализе данных в гостиничном бизнесе, собрали и изучили информацию международных платформ бронирования и отельных агрегаторов о том, где расположены отели, которым присвоено определенное количество "звезд".

Оказалось, что сейчас в мире насчитывается 1 073 500 объектов размещения, из которых 402 933 – это классифицированные отели с присвоенными "звездами". Более половины из них (50,7%) расположены в Европе, еще 23,2% – в Азии, 12,9% – в Северной Америке, чуть больше 6% – в Центральной и Южной Америке и на Карибах, 3,8% – в Африке, 3,3% – в Австралии и Океании.

В Европе готовы принять туристов около 660 тысяч отелей, хостелов, официально зарегистрированных апартаментов и иных средств размещения, но менее трети из них присвоены "звезды". По количеству "звездных" отелей в Европе лидирует Италия (32 803). На втором месте – Хорватия (29 282). На третьем, четвертом и пятом расположились Франция (18 865), Германия (17 616) и Великобритания (14 497). На шестом месте – Испания (13 990).

В России, по данным аналитиков, "звезды" присвоены 4 661 отелю. Из них 158 – пятизвездочных, 960 – "четверок", 2 485 "трешек", 838 имеют категорию "две звезды" и 220 – "одна звезда".

В Азии туристам предлагают свои услуги 93 290 отелей с той или иной "звездностью". Больше всего таких объектов – в Китае (20 194), в Таиланде (11 442), Японии (9 772), Индии (9 242) и Индонезии (8 666).

В Северной, Центральной, Южной Америке и на Карибах расположены 18% отелей со "звездами". Больше всего их в США - 45 462 гостиницы. Также в пятерку "самых отельных" стран входят Канада (6 745 отелей со "звездами"), Бразилия (5 389), Мексика (5 147) и Аргентина (3 002).

Из африканских стран по количеству отелей со "звездами" лидируют ЮАР (8 772), Марокко (1 232), Египет (1 087), Кения (500) и Танзания (419). В Австралии и Океании расположены всего 3,4% от общемирового количества отелей со "звездами", и 94% из них расположены в Австралии (9849 гостиниц), Новой Зеландии (3127). На Фиджи их 178, во Французской Полинезии - 156, островах Кука - 133.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.