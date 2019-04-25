Католические церкви Шри-Ланки закроют до улучшения ситуации с безопасностью

25 апреля 2019 10:58 (UTC+04:00)

Все католические церкви на Шри-Ланке останутся закрытыми "до улучшения ситуации с безопасностью" на острове, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"По совету служб безопасности мы держим все церкви закрытыми, службы не будут проводиться до дальнейшего распоряжения", - приводит агентство его слова.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, в результате которых погибли 359 человек, пострадали - более 500. В серии атак были задействованы девять смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки, в ходе расследования задержаны более 60 человек.

После терактов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил о закрытии всех школ в стране на двое суток, а также о прекращении работы университетов до дальнейшего распоряжения.

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