Обама был против участия Байдена в выборах 2016 года

Бывший президент США Барак Обама в 2015 году выступал против выдвижения на президентских выборах Джо Байдена, который недавно объявил о решении участвовать в выборах 2020 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно информации издания, Обама полагал, что у Хиллари Клинтон было больше шансов на победу в выборах в 2016 года. Экс-президент поручил одному из помощников представить вице-президенту Байдену неутешительную оценку его шансов в гонке, пишет газета. Байден позднее признался, что президент "не поддерживал" его выдвижение, пишет газета.

В минувший четверг бывший вице-президент США Джо Байден, который в 2009-2017 годах занимал пост второго лица государства при президенте Бараке Обаме, официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году. Он считается одним из наиболее популярных кандидатов от демократов.

Байдену удалось собрать 6,3 миллиона долларов за первые сутки своей президентской кампании и обойти по данному показателю своего ближайшего соперника в стане демократов сенатора Берни Сандерса.

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