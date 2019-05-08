Не менее 40 мирных жителей погибли из-за атак талибов в Афганистане

8 мая 2019 15:30 (UTC+04:00)

По меньшей мере 40 мирных жителей погибли, еще 21 пострадал в результате действий радикального движения "Талибан" в нескольких провинциях Афганистана за минувшие четыре дня, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"За последние четыре дня талибы были ответственны за ряд жертв среди мирного населения. В это число входят женщины и дети", - цитирует агентство военного источника.

Khaama Press отмечает, что пять мирных жителей погибли в провинции Хост, еще пять погибли и двое пострадали в провинции Баглан, четверо гражданских получили ранения в провинции Гильменд и шесть в Нангархаре. В провинции Фарьяб погибли трое мирных жителей и двое получили ранения, семь погибли и семь пострадали в Герате. Кроме того, не менее 20 человек из числа гражданского населения погибли в провинции Гор. Подробности агентство не приводит.

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