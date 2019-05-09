В Японии началось извержение вулкана Асо

9 мая 2019 09:50 (UTC+04:00)

Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Это уже четвертое извержение вулкана Асо за прошедший месяц, предыдущее произошло 3 мая. Рядом с вулканом в радиусе нескольких километров от кратера действует эвакуационная зона.

На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе от извержения или его влиянии на авиасообщение.

Асо - один из крупнейших вулканов в Японии и мире. Его высота составляет 1592 м.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии двое детей погибли при наезде автомобиля на колонну дошкольников
В мире 8 мая 10:40
В Японии автомобиль врезался в группу детей, 15 раненых (Обновлено)
Другие страны 8 мая 07:14
У Japan Airlines произошел сбой в системе автоматической регистрации
Другие страны 8 мая 05:24
Узбекский автозавод увеличил номенклатуру транспортных средств, экспортируемых в Афганистан
Бизнес 7 мая 14:37
Пров.Цзилинь выработала меры по продвижению строительства "двух экономических поясов"
Китай 7 мая 14:09
В Японии служащим разрешили приходить на работу без галстуков
В мире 7 мая 11:07
Лента новостей
Выписан из больницы один из пострадавших в результате аварии на судне в Каспийском море (Эксклюзив)
Общество 09:58
В Бишкеке состоялся митинг-реквием в честь Дня победы
Центральная Азия 09:55
Обнародованы данные по поставкам нефти на НПЗ Туркменистана
Энергетика 09:35
В Азербайджане ожидается наплыв саудовских туристов
Экономика 09:33
Легендарный Томас Андерс выступил с незабываемым концертом в Центре Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 09:30
Wall Street Journal объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
В мире 09:24
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Saipem: Причиной пожара на судне в Каспийском море стала неисправность в оборудовании
Общество 08:54
Toyota и Panasonic совместно займутся развитием сетевых технологий
Другие страны 08:27