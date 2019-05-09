Япония представила самый быстрый поезд в стране

9 мая 2019 14:26 (UTC+04:00)

В Японии представили новый скоростной поезд Alfa-X для линий Синкансэн, который будет развивать скорость до 360 километров в час, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным издания, это будет самый быстроходный поезд в стране. До сих пор поезда Синкансэн развивали скорость до 320 километров в час.

Железнодорожная компания JR East планирует уже завтра пустить Alfa-X в тестовом режиме между станциями Сэндай и Син-Аомори, поезд будет курсировать там два раза в неделю.

Похожий на стрелу состав имеет серебряный корпус и две зеленые линии, идущие от стилизованной буквы "Х" за кабиной машинистов по длине всех десяти вагонов. В 2030 году такие поезда будут ходить между северо-восточными районами острова Хонсю и Хоккайдо.

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