Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата

Johnson & Johnson обязана будет выплатить $8 млрд в качестве компенсации мужчине за то, что эта американская компания не предупреждала его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство Reuters, такое решение приняло во вторник жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия (штат Пенсильвания).

Присяжные вынесли вердикт в пользу 26-летнего Николаса Мюррея. Он в своей исковой жалобе сообщил, что в детстве употреблял по предписанию врачей препарат Risperdal, предназначенный для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. У этого средства производства Johnson & Johnson оказался побочный эффект - гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин). Потерпевший употреблял данное средство по предписанию врачей с 2003 года.

Мюррей в 2015 году победил по итогам аналогичного разбирательства. Тогда жюри присяжных сочло действия Johnson & Johnson достойными наказания в виде выплаты $1,75 млн потерпевшему. Апелляционный суд штата Пенсильвания в феврале прошлого года признал такой вердикт законным, но снизил размер компенсации до $680 тыс.

Основанная в 1886 году Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот J&J составил около $76 млрд.

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