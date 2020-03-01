ООН выделила 15 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 15 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН на борьбу с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня глава гуманитарного отдела ООН Марк Лоукок выделил 15 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь финансировать глобальные усилия по сдерживанию вируса COVID-19", - сказано в сообщении.

Решение озвучили на фоне решения ВОЗ повысить глобальный риск вспышки коронавируса до "очень высокого", что является самым высоким уровнем. Как отметили в ООН, ВОЗ заявила, что еще есть вероятность сдерживания вируса в случае разрыва цепи передачи.

"Внезапный рост числа случаев заболевания в Италии, Исламской Республике Иран и Республике Корея вызывает глубокую обеспокоенность", - отмечается в сообщении ООН.

В нем говорится также, что средства ООН были переданы ВОЗ и ЮНИСЕФ. Средства предполагается направить на основные мероприятия, включая мониторинг распространения вируса, расследование случаев заболевания и финансирование работы лабораторий.

Ранее ВОЗ опубликовала специальный план по готовности и реагированию на распространение заболевания, где призвала международное сообщество направить на поддержку стран, "особенно наиболее уязвимых", 675 миллионов долларов.

"Мы пока не видим доказательств того, что вирус распространяется свободно. Пока это так, у нас все еще есть шанс сдержать его. Однако необходимо принимать быстрые и решительные меры для раннего выявления случаев заболевания, изоляции и ухода за пациентами, а также для отслеживания контактов. Мы должны действовать сейчас, чтобы этот вирус не подверг риску больше жизней", - сказал Лоукок.

"Этот грант из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН поможет странам с хрупкой системой здравоохранения повысить эффективность их операций по выявлению (случаев заражения – ред.) и реагированию", - добавил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.