Премьер Японии призвал мир к единству на фоне пандемии

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга считает необходимым, чтобы международное сообщество объединилось перед угрозой коронавируса. С таким заявлением он выступил в четверг в ходе видеообращения, которое транслировалось на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кризис напомнил нам о необходимости мирового единства. И чтобы преодолеть этот кризис, мы должны прийти к единому миру, а не разделенному миру", - подчеркнул он. Глава японского правительства также отметил, что ООН - это платформа, где каждый участник конструктивно вовлечен в совместную работу, которая ведется на основе прозрачности. Суга также в очередной раз отметил, что Япония готова принять активное участие в процессе реформирования Всемирной организации здравоохранения, которая не только позволит справиться с текущим кризисом, но и подготовиться к потенциальным кризисам в будущем.

Премьер-министр Японии также пообещал, что его правительство продолжит делать все возможное для того, чтобы перенесенные на будущий год Токийские Олимпийские Игры состоялись и были безопасными для спортсменов и зрителей.