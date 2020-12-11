Старт Falcon 9 со спутником SXM-7 отменили за 30 секунд до запуска двигателей

Американская компания SpaceX за 30 секунд до запуска двигателей ракеты-носителя Falcon 9 отложила в пятницу старт ретрансляционного спутника SXM-7. Трансляция велась на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель компании, комментировавшая подготовку к запуску ракеты, не сообщила о причинах его отмены. Ранее старт был задержан более чем на час из-за сильного ветра в районе пусковой площадки.

SpaceX сообщила в Twitter, что следующая попытка запуска спутника состоится не ранее 13 декабря. "После прекращения предпринятой попытки запуска необходимо проведение дополнительных наземных испытаний систем, - указывается в сообщении. - Специалисты работают над тем, чтобы осуществить запуск, который состоится не ранее 13 декабря".