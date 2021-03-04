В версии WhatsApp для компьютеров появилась функция звонков

Функция голосовых звонков стала доступна в версии приложения для обмена сообщениями WhatsApp для компьютеров. Об этом, как передает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте компании Facebook, которой принадлежит мессенджер.

"Мы счастливы сообщить, что личные и безопасные голосовые и видеозвонки в формате тет-а-тет теперь доступны в приложении WhatsApp для компьютеров", - указано в заявлении.

Отмечается, что все звонки будут защищены сквозным шифрованием, поэтому администрация WhatsApp не сможет видеть или слышать их. Сначала пользователям станет доступна функция индивидуальных аудиозвонков, в будущем появится возможность совершать групповые и видеозвонки.

В середине декабря агентство Reuters информировало, что эти функции станут доступны некоторым пользователям в пробном режиме на время новогодних праздников.