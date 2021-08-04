ООН не комментирует призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказаться от бустерных доз вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к мораторию на бустерные прививки по крайней мере до конца сентября. Он пояснил, что это позволило бы направить больше вакцины от коронавируса в страны с низкими доходами, которые испытывают ее нехватку, и обеспечить достижение поставленной ранее всемирной организацией цели - вакцинировать не менее 10% населения всех стран до конца сентября.

"Я не буду комментировать этот вопрос в данный момент, - сказал Дюжаррик. - ВОЗ играет ведущую роль в медицинских вопросах, и мы, конечно, полностью поддерживаем их работу".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно обращал внимание на вакцинное неравенство, когда развивающиеся страны получают лишь малую долю производимых в мире вакцин, а также призывал к проведению глобальной кампании по вакцинации.