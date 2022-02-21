"Интер" проиграл "Сассуоло" и упустил шанс возглавить таблицу чемпионата Италии

«Интер» потерпел поражение от «Сассуоло» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Джакомо Распадори и Джанлука Скамакка.

В другом матче дня «Венеция» дома сыграла вничью с «Дженоа» (1:1).

«Интер» (54 очка) занимает второе место в турнирной таблице, на два балла отставая от «Милана». «Сассуоло» (33) поднялся на 11-ю строчку.