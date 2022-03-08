Adidas приостановит работу своих магазинов и онлайн-торговли в России

Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas приостановит работу магазинов и онлайн-торговли на территории России до дальнейшего уведомления. Об этом в понедельник сообщила радиостанция BR24 со ссылкой на заявление компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, принятие подобной меры связано с военной операцией на Украине. При этом указывается, что сотрудники компании должны продолжать получать заработную плату. "Мы очень внимательно следим за ситуацией и при необходимости примем дальнейшие корпоративные решения", - приводит радиостанция заявление Adidas.

Ранее Adidas прекратил партнерское соглашение с Российским футбольным союзом.