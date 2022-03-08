Adidas приостановит работу своих магазинов и онлайн-торговли в России
Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas приостановит работу магазинов и онлайн-торговли на территории России до дальнейшего уведомления. Об этом в понедельник сообщила радиостанция BR24 со ссылкой на заявление компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, принятие подобной меры связано с военной операцией на Украине. При этом указывается, что сотрудники компании должны продолжать получать заработную плату. "Мы очень внимательно следим за ситуацией и при необходимости примем дальнейшие корпоративные решения", - приводит радиостанция заявление Adidas.
Ранее Adidas прекратил партнерское соглашение с Российским футбольным союзом.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Использование термина «Нагорный Карабах» Минобороны России является провокацией, которая служит обострению ситуации в регионе - комментарий
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Instagram размещена публикация по случаю 8 Марта (ФОТО)
Информация о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении Ходжалы, является провокацией - минобороны
Быть красивой женщиной в опере… Какие приятные и доброжелательные люди в Баку, какая высокая культура! (ФОТО)
В результате ударов российских войск повреждены школы, родильный дом, жилые дома - очевидцы событий в Украине
Спад денежных переводов из России незначительно отразится на макроэкономических показателях Азербайджана - эксперт
В Харькове под бомбардировками российских войск разрушаются жилые массивы и архитектура - народный художник Украины (ФОТО)
Российские войска обстреливают в Украине не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру - очевидец
Президент Ильхам Алиев: Открытие транспортно-коммуникационных линий обещает большие экономические перспективы для нашего региона
Президент Ильхам Алиев: За прошедший период азербайджано-французские связи динамично развивались, сформированы отношения взаимовыгодного сотрудничества
Двусторонние связи между Францией и Азербайджаном и впредь будут укрепляться в духе дружбы и доверия - Макрон
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является государством, осуществляющим независимую политику на основе воли и интересов народа
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы азербайджанских женщин медалью “Tерегги”