Страны G7 выступят за сокращение выбросов CO2 для сдерживания глобального потепления

Совместное заявление министров энергетики и окружающей среды стран Группы семи (G7) будет содержать призыв к международному сообществу продолжить сокращение выбросов CO2 с целью удержания роста средней температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Об этом в понедельник сообщила газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно проекту совместного заявления, попавшего в распоряжение японской газеты, министры G7 выступят за сокращение парниковых выбросов к 2035 году, чтобы не допустить роста средней температуры больше чем на 1,5 градуса Цельсия. "Мы призываем другие страны выстраивать свои действия в ключе политики 1,5 градуса", - прописано в документе, принятие которого ожидается по итогам встречи министров энергетики и окружающей среды стран Группы семи, которая пройдет 15-16 апреля в Саппоро.