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УЕФА перенес матч между Израилем и Швейцарией отборочного раунда чемпионата Европы

В мире Материалы 9 октября 2023 01:51 (UTC +04:00)
УЕФА перенес матч между Израилем и Швейцарией отборочного раунда чемпионата Европы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести игру Израиль-Швейцария, которая пройдет в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы организации, передает Trend.

Согласно информации, игра должна была пройти 12 октября в Израиле.

УЕФА также перенес другие запланированные в стране игры - 12 октября Израиль и Эстония должны были встретиться в отборочном турнире чемпионата Европы среди юношей до 21 года 2025, а 17 октября - команды Израиля и Германии.

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