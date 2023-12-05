В ВОЗ назвали прекращение огня единственным решением для сектора Газа

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила серьезную обеспокоенность возобновлением боевых действий в секторе Газа, говорится в сообщении ВОЗ в соцсети X, передает Trend.

Организация отметила, что единственным жизнеспособным решением для региона является долгосрочное прекращение огня.

ВОЗ призвала Израиль принять все возможные меры для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая больницы, в соответствии с законами войны.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.