Молдавия и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении

БАКУ /Trend/ - Представители Молдавии и Великобритании подписали соглашение о воздушном сообщении, которое позволяет их авиакомпаниям выполнять прямые рейсы между любыми аэропортами двух стран. Об этом сообщило посольство Великобритании, передает Trend.

В соответствии с подписанным соглашением, регулирующим услуги воздушного транспорта, стимулируется развитие воздушного сообщения между Великобританией и Молдавией.

Документ был подписан в Лондоне министром инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андреем Спыну и министром транспорта Великобритании Марком Харпером.