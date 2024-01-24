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Молдавия и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении

В мире Материалы 24 января 2024 04:09 (UTC +04:00)
Молдавия и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Представители Молдавии и Великобритании подписали соглашение о воздушном сообщении, которое позволяет их авиакомпаниям выполнять прямые рейсы между любыми аэропортами двух стран. Об этом сообщило посольство Великобритании, передает Trend.

В соответствии с подписанным соглашением, регулирующим услуги воздушного транспорта, стимулируется развитие воздушного сообщения между Великобританией и Молдавией.

Документ был подписан в Лондоне министром инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андреем Спыну и министром транспорта Великобритании Марком Харпером.

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