Аббас призвал к пересмотру неработающих соглашений Палестины с Израилем

15 января 2018 00:35 (UTC+04:00)

Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал пересмотреть соглашения с Израилем, которые тот не выполняет, передает РИА Новости.

Выступая на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины, он обвинил Израиль в том, что тот своей поселенческой политикой положил конец соглашениям Осло, на основании которых функционируют органы палестинского самоуправления и строятся планы ближневосточного урегулирования.

"Мы призываем Центральный совет пересмотреть соглашения, подписанные с израильским правительством, поскольку Израиль их не соблюдает", - сказал Аббас.

Аббас воздержался от прямой угрозы роспуска Палестинской национальной администрации, но дал понять, что не согласится, чтобы она продолжала функционировать "без реальных полномочий на местах".

Заседание в Рамаллахе проводится для обсуждения последствий решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вопреки претензиям палестицев на восточную часть города с его историческим центром.

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