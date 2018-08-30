Дамаск гарантировал безопасность беженцам, которые вернутся в свои дома

30 августа 2018 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Сирии гарантирует безопасность всем беженцам, которые будут возвращаться в свои дома, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, передает РИА Новости.

"Приветствуем возвращение сирийских беженцев на свою родину с тем, чтобы они приняли участие в восстановлении экономики нашей страны и присоединились к тому движению, которое будет формировать будущее нашей страны. Хотел бы здесь подтвердить, что сирийское правительство гарантирует безопасность сирийских беженцев, которые возвращаются и будут возвращаться в свою страну", - сказал он в Москве.

Он добавил, что правительство Сирии готово обеспечить все необходимые условия в экономической и социальной сферах для их комфортной жизни.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Могерини заявила об обеспокоенности ситуацией в Идлибе
Европа 17:20
Глава МИД Польши: ЕС старается ослабить санкции против Ирана
Европа 17:16
Глава МИД: Дамаск делает последние шаги в подавлении террористов
Арабские страны 16:23
Дмитрий Песков: Ситуация вокруг Идлиба может усугубиться
Россия 14:43
Лавров обсудит с главой МИД Сирии вопрос возвращения беженцев
Россия 12:20
МИД России: В Сирии сложились предпосылки для ликвидации террористов
Россия 12:01
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об удостоверении личности гражданина
Политика 19:18
Азербайджан и Перу готовы подписать соглашение о сотрудничстве в области культуры
Политика 19:16
Дания выделит $110 млн на преодоление последствий "жесткого" Brexit
Европа 19:12
Иосиф Кобзон с любовью к Азербайджану! Прощальная "Песня о Баку" (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 19:05
В Баку содержание пыли в воздухе пятикратно превысило норму
Общество 19:05
Проникновение в Азербайджан религиозного радикализма вызывает беспокойство - Азай Гулиев
Политика 18:58
В Азербайджане будет реализован новый проект по развитию пчеловодства - Ассоциация
Бизнес 18:22
В Азербайджане при минсельхозе создан Аграрный консультативный совет
Экономика 18:08
Обнародована численность населения Баку
Общество 17:55