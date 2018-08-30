Дамаск гарантировал безопасность беженцам, которые вернутся в свои дома

БАКУ /Trend/ - Правительство Сирии гарантирует безопасность всем беженцам, которые будут возвращаться в свои дома, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, передает РИА Новости.

"Приветствуем возвращение сирийских беженцев на свою родину с тем, чтобы они приняли участие в восстановлении экономики нашей страны и присоединились к тому движению, которое будет формировать будущее нашей страны. Хотел бы здесь подтвердить, что сирийское правительство гарантирует безопасность сирийских беженцев, которые возвращаются и будут возвращаться в свою страну", - сказал он в Москве.

Он добавил, что правительство Сирии готово обеспечить все необходимые условия в экономической и социальной сферах для их комфортной жизни.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.