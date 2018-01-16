В Китае отозвали в 2017 году рекордные 20 млн автомобилей из-за проблем с качеством

Китайские и международные автопроизводители отозвали за 2017 год в КНР рекордные 20 млн автомобилей из-за выявленных функциональных неисправностей и прочих проблем с качеством - на 76,8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила во вторник Китайская ассоциация автомобильных производителей, передает ТАСС.

Среди главных причин изъятия машин с рынка - неисправные подушки безопасности (более половины случаев брака), дефект двигателя (свыше 2,2 млн автомобилей), бракованный топливопровод, неисправности в ходовой части, аккумуляторе и системе электрики и прочие причины.

Наиболее активно в 2017 году на китайском рынке отзывали модели Volkswagen, SAIC, Chevrolet, Audi, Toyota, Honda, Mercedes-Benz.

В целом за последние 12 месяцев Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая объявляло об отзыве автомобилей свыше 250 раз. Как следует из официальной статистики, власти КНР начали ужесточать требования по отношению к качеству пассажирского транспорта с 2013 года, когда ежемесячные масштабы изъятия с рынка дефектных транспортных средств стали увеличиваться. Особое внимание аналитиков привлек сентябрь минувшего года, когда всего за 30 дней автопроизводители отозвали в Китае более 9,6 млн автомобилей.

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