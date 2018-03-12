Рост розничной торговли через платформы трансграничной е-коммерции в Китае превысил 80%

БАКУ /Trend/ - На днях на сайте японского издания Nikkei Asian Review была опубликована статья, согласно которой новые представители трансграничной интернет-торговли Китая, а именно платформы "Сяохуншу" и Kaola.com, активно развиваются.

Согласно данным, объем китайского рынка электронной коммерции в 2017 году достиг примерно 5.5 триллиона юаней (приблизительно 868,5 миллиарда долларов), что на 28 процентов больше по сравнению с 2016 годом. Доля заграничной продукции составила 10 процентов.

Будучи новой отраслью, трансграничная электронная коммерция активно развивается в Китае. Согласно данным китайской таможни, в 2017 году общий розничный товарооборот через платформу таможенного управления трансграничной онлайн-торговлей достиг 90,24 миллиарда юаней (примерно 14,32 миллиарда долларов), что на 80,6 процента больше по сравнению с 2016 годом. В последние три года таможенный товарооборот международной электронной коммерции ежегодно растет на более чем 50 процентов.

Вслед за продолжением строительства "Одного пояса, одного пути" усиливается тенденция развития трансграничной онлайн-торговли. На примере Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая можно отметить, что находящийся в центральной части экономического пояса Шелкового пути город Урумчи благодаря поезду Китай-Европа помогает предприятиям осваивать экспортный рынок. По статистике Таможни Урумчи, в прошлом году таможенные органы обработали 562 тысяч 400 товаров, заказанные через операторов электронной коммерции, торговый объем достиг более 3,87 миллиона долларов.

Трансграничная электронная коммерция, будучи новым видом международной торговли, бросила большой вызов таможенному контролю. В ответ на такие вызовы Китай постоянно стремится к поиску "быстрого и управляемого решения", осуществляет разработки и инновации. В 2012 году в отдельных городах Китая в тестовом режиме была введена система управления развитием трансграничной электронной коммерции. Затем, через два года Таможня КНР обнародовала список кодов для контроля за международной онлайн-торговлей, стандартизировав таможенное управление. В 2016 году Китай всесторонне продвинул систему контроля и обслуживания трансграничной электронной коммерции, а также дал толчок для стремительного развития международной онлайн-торговли.

На первой Международной таможенной конференции по трансграничной электронной коммерции, которая прошла в феврале этого года в Пекине, Таможня КНР разработала и утвердила "Стандартные рамки трансграничной онлайн-торговли ВТО", документ стал руководящим по контролю и обслуживанию в сфере международной электронной коммерции. Он предоставил китайский опыт и знания для устойчивого развития трансграничной электронной коммерции.

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