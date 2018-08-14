Китайские военнослужащие едут через Казахстан в Россию для участия в учении ШОС "Мирная миссия-2018"

Железнодорожный эшелон Народно-освободительной армии Китая следует через Казахстан на российский полигон Чебаркуль в Челябинской области для участия в антитеррористическом учении государств-членов ШОС "Мирная миссия-2018". Об этом, как сообщает Синьхуа, сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Передвижение проходит по маршруту Достык-Актогай-Аягоз-Аул-Локоть и далее по территории России. Китайский эшелон на протяжении всей территории Казахстана сопровождает караул казахстанских военнослужащих.

На учение "Мирная миссия" привлечено более 3 тыс военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана и свыше 500 единиц вооружения и военной техники. Учение пройдет 22-29 августа.

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