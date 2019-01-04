Китайский луноход на обратной стороне Луны "заснет" до 10 января

4 января 2019 17:38 (UTC+04:00)

Китайский луноход "Нефритовый заяц-2", совершивший в составе миссии "Чанъэ-4" первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны, перейдет в режим "сна" до 10 января, говорится в сообщении Китайского национального космического управления (CNSA), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Чанъэ-4" является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Луноход позднее получил официальное название "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2").

Как говорится в сообщении космического ведомства, по состоянию на 4 января, три пятиметровые антенны посадочного модуля "Чанъэ-4" были развернуты, протестированы германские детекторы лунных нейтронов и дозы облучения, а изображения, полученные типографической камерой, продолжают передаваться на Землю.

Луноход успешно установил со спутником - ретранслятором независимые цифровые каналы передачи данных, завершил сенсорное восприятие окружающей среды и планирование маршрута, достиг заданной точки А и начал проводить научные исследования.

Лунный радар и панорамная камера включены и работают в штатном режиме, остальные полезные нагрузки будут включаться один за другим.

"После этого посадочный модуль "Чанъэ-4" в наступающий лунный день пройдет высокотемпературные испытания, а луноход "Юйту-2" перейдет в режим "сна", и согласно прогнозам "проснется" 10 января", - говорится в сообщении управления.

"Чанъэ-4" успешно прилунился в четверг в 10.26 по китайскому времени (05.26 мск), а уже в 11.40 по китайскому времени (06.40 мск) аппарат сделал первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны с такого близкого расстояния и передал его на Землю.

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