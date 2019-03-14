Китайское судно "Юаньван-3" отправилось в Тихий океан для выполнения задач по мониторингу

Китайское судно слежения за космическими полетами "Юаньван-3" в среду отправилось из порта в провинции Цзянсу (Восточный Китай) в Тихий океан для выполнения предстоящих миссий по слежению за космическими аппаратами, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

В этом году судно "Юаньван-3" выполнит две миссии по слежению на море, которые продлятся около двух месяцев.

Члены экипажа судна провели серию учебных программ и тестов перед началом очередного длительного плавания, чтобы усилить способность реагирования на ЧП.

Судно "Юаньван-3", которое было сдано в эксплуатацию в середине 1990-х годов, является китайским кораблем космического слежения второго поколения. Преодолев более 650 тыс. морских миль, судно выполнило 80 миссий, в том числе по слежению за космическим кораблем "Шэньчжоу", лунным зондом "Чанъэ" и спутниками "Бэйдоу".

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