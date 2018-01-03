В аэропорту Амстердама из-за непогоды отменили более 170 рейсов

3 января 2018 14:44 (UTC+04:00)

Десятки рейсов задерживаются, еще 176 отменены в амстердамском аэропорту Схипхол из-за сильного ветра, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта, передает РИА Новости.

"Сильный ветер сегодня вызвал задержки и отмены. В настоящий момент отменены 176 из 1,2 тысячи рейсов (большинство по направлениям в Европу)", — подтвердили представители аэропорта в Twitter.

Как сообщает телерадиокомпания RTL, ураганный ветер в Нидерландах ранее вызвал падения деревьев и снес крыши с домов, один человек получил ранения. В нескольких провинциях королевства в связи с ветром объявлен оранжевый уровень опасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Международный аэропорт в Казахстане выставлен на продажу
Бизнес 28 декабря 2017 19:53
Погодные условия не повлияли на работу аэропорта Баку
Бизнес 23 декабря 2017 20:01
Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил около 170 рейсов из-за снегопада
В мире 18 декабря 2017 11:37
В Амстердаме полиция застрелила вооруженного ножом мужчину
В мире 15 декабря 2017 20:53
Сдан в эксплуатацию после реконструкции Международный аэропорт "Загаталы" (ФОТО)
Бизнес 14 декабря 2017 17:21
Аэропорт Брюсселя задерживает рейсы из-за снегопада
В мире 11 декабря 2017 13:35
Аэропорт Бирмингема отменил десятки рейсов из-за сильного снегопада
Другие страны 10 декабря 2017 14:53
Бортпроводники KLM проведут суточную забастовку в аэропорту Амстердама
Европа 5 декабря 2017 19:58
На Бали возобновил работу закрытый из-за извержения вулкана аэропорт
В мире 29 ноября 2017 12:51
На соседнем с Бали острове возобновил работу закрытый ранее аэропорт
В мире 27 ноября 2017 17:52
В Амстердаме по техническим причинам задерживаются вылеты самолетов
В мире 21 ноября 2017 17:08
В самолет, вылетевший из Амстердама в Лиму, ударила молния
В мире 14 ноября 2017 12:45
В результате стрельбы у аэропорта Кейптауна ранен один человек
В мире 18 октября 2017 11:40
В аэропортах Узбекистана с нового года заработает «зеленый коридор»
Узбекистан 18 октября 2017 07:13
Президент Узбекистана посетил реконструированный аэропорт "Ургенч"
Узбекистан 14 октября 2017 13:03
Туркменистан построит в регионах два аэропорта
Туркменистан 13 октября 2017 16:51
На аэропортовском шоссе в Баку снижена допустимая скорость движения
Общество 27 сентября 2017 11:22
Россия разрешит досмотр в аэропортах по электронному билету
ИКТ 31 июля 2017 20:16