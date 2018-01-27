Выборы президента завершились в Чехии

Голосование во втором туре выборов президента завершилось в субботу в Чехии, сообщает ТАСС. Избирательные участки закрылись в 14:00 по среднеевропейскому времени (16:00 мск).

Чешское статистическое управление в ближайшие часы объявит, чьей резиденцией на предстоящие пять лет станет Пражский град - добивающегося переизбрания его действующего хозяина Милоша Земана или экс-главы национальной Академии наук профессора физической химии Иржи Драгоша.

По данным местных СМИ, явка избирателей во втором туре выборов была больше, чем в первом, когда она составила 61,92% из почти 8,4 млн избирателей республики, население которой составляет 10,6 млн граждан.

Наиболее серьезным инцидентом стало прекращение на один час голосования в здании чешского консульства в Гонконге, в котором была проведена эвакуация. За пределами Чехии голосование проходило на 107 избирательных участках, действовавших при ее дипломатических представительствах.