В Риме страж порядка ранил двух женщин при попытке задержать подозреваемого

17 марта 2018 03:52 (UTC+04:00)

Две женщины - мать и дочь 49 и 16 лет - получили ранения в результате стрельбы, открытой итальянским карабинером по подозрительной машине. Как передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, инцидент произошел в пятницу вечером в одном из районов итальянской столицы.

Водитель автомобиля не подчинился приказу остановиться на контрольном пункте карабинеров для проведения стандартной проверки. Вместо этого водитель увеличил скорость и попытался врезаться в стражей порядка. Один из них открыл стрельбу по подозрительному автомобилю. При этом пуля попала в женщин, ехавших на мотороллере.

Как уточняет агентство, женщины, чьи ранения не представляют опасности жизни, были немедленно доставлены в больницу. Водителю удалось скрыться, ведутся его поиски.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Полиция сообщила о стрельбе в британском Хоршеме
Европа 01:49
Прокуратура Флориды требует казнить подростка, застрелившего 17 человек
США 14 марта 05:53
В Дагестане в результате стрельбы погибли два бойца Росгвардии
Россия 9 марта 20:32
В США при стрельбе в школе погиб учащийся - СМИ
США 8 марта 03:27
Во Флориде возле торгового центра произошла стрельба
США 6 марта 06:53
В Секретной службе США рассказали подробности инцидента со стрельбой у Белого дома
США 4 марта 05:36
В Мичигане студент застрелил родителей из пистолета своего отца-полицейского
США 4 марта 00:01
Секретная служба США проверяет сообщения о стрельбе у ограды Белого дома
США 3 марта 21:36
Два человека погибли при стрельбе в Мичиганском университете
США 2 марта 20:38
На севере Петербурга произошла стрельба
Россия 2 марта 02:10
В Флориде задержали подростка, угрожавшего расправой, и нашли у него бомбу
США 28 февраля 04:14
В Дагестане местный житель устроил стрельбу на масленичных гуляниях
Россия 18 февраля 19:19
Тревога в колледже в штате Вашингтон, вероятно, была ложной - полиция (Обновлено)
США 17 февраля 00:37
АНБ сообщает о нескольких пострадавших во время стрельбы у здания ведомства
США 15 февраля 01:18
В штате Юта произошла стрельба, есть погибший
США 14 февраля 05:23
В Кентукки мужчина убил четырех человек и покончил с собой
США 11 февраля 09:52
В здании турецкого футбольного клуба Кастамуноспор прогремели выстрелы
Турция 5 февраля 20:27
В Италии задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим
Европа 3 февраля 17:16