На предприятии в Чехии произошла утечка фенола, пострадали 20 человек

26 апреля 2018 13:29 (UTC+04:00)

Токсичное вещество фенол вытекло из цистерны на предприятии Chemotex в городе Дечин на северо-западе Чехии в четверг, в результате чего пострадали 20 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии, сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Лукаш Марван, передает РИА Новости.

"Пострадали работники предприятия, на котором занято около 90 человек. Производственные работы остановлены. Все раненые развезены по больницам ближайших городов. Пострадавшие или невольно вошли в контакт с фенолом, или надышались его парами", — сообщил Марван.

По его словам, в ликвидации последствий аварии заняты представители всех спасательных служб Дечина, а также из соседних районов.

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