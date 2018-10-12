Кабмин ФРГ: подготовка к встрече лидеров России, Германии, Турции и Франции готовится

12 октября 2018 13:55 (UTC+04:00)

Подготовка встречи лидеров России, Германии, Турции и Франции по ситуации в сирийской провинции Идлиб продолжается, но конкретная дата проведения такого саммита пока не определена. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает в пятницу ТАСС.

"В действительности она (канцлер Ангела Меркель) выразила готовность принять участие в таком саммите с участием французского, турецкого и российского президентов, - сказал Зайберт. - Я не могу сейчас назвать дату, планирование встречи продолжается".

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