Кабмин ФРГ: подготовка к встрече лидеров России, Германии, Турции и Франции готовится

Подготовка встречи лидеров России, Германии, Турции и Франции по ситуации в сирийской провинции Идлиб продолжается, но конкретная дата проведения такого саммита пока не определена. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает в пятницу ТАСС.

"В действительности она (канцлер Ангела Меркель) выразила готовность принять участие в таком саммите с участием французского, турецкого и российского президентов, - сказал Зайберт. - Я не могу сейчас назвать дату, планирование встречи продолжается".

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