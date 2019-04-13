В Тулузе задержали более 20 "желтых жилетов"

Правоохранительные органы Франции задержали 23 человека в ходе акции "желтых жилетов" в Тулузе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Очередная, двадцать вторая акция движения "желтых жилетов" проходит в субботу в Париже и других французских городах. По данным на 14.00 по местному времени, по всей стране в акциях "желтых жилетов" участвовали 7,5 тысячи человек.

Как сообщается, правоохранительные органы задержали 23 участников протестов, в частности, за бросание предметов, причинение ущерба или ношение оружия. Кроме того, два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что участники протестной акции "желтых жилетов" в Тулузе столкнулись с правоохранительными органами, а последние попытались оттеснить толпу с помощью слезоточивого газа.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

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