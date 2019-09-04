В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны

4 сентября 2019 05:11 (UTC+04:00)

Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Почти 1,3 тонны наркотика класса А было изъято с контейнеровоза MV Gibraltar после того, как оно пришвартовалось в порту Феликсстоув 30 августа", - говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Согласно заявлению, разведка Национального агентства по борьбе с преступностью установила, что груз с героином будет находиться на судне, когда оно пришвартовалось в Великобритании по пути в Антверпен. Судно прибыло 30 августа, и его обыскали офицеры пограничных войск и NCA. Они обнаружили в общей сложности 1 297 кг вещества, обернутого в множество полотенец и халатов.

После того как наркотики были изъяты, контейнер вернули на судно, чтобы отследить пункт назначения. После остановки в бельгийском порту контейнер был доставлен на грузовике на склад в Роттердаме, после чего сотрудники полиции задержали четырех человек, которые собирались разгружать контейнер.

Отмечается, что общая стоимость такого груза на улицах могла бы составить около 120 миллионов фунтов стерлингов.

"Это рекордное изъятие героина в Великобритании и одно из крупнейших в Европе. Это лишит организованную преступность прибыли в десятки миллионов фунтов стерлингов", - заявил заместитель директора NCA Мэтт Хорн.

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