Президент Швейцарии Ги Пармелен высказался о роли России в вопросе прекращения огня в Карабаxе

Президент Швейцарии Ги Пармелен указал на положительную роль России в вопросе установления перемирия в Карабаxе и рассчитывает поднять эту тему во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прекращение огня, которое сохраняется в Карабахe, произошло благодаря России", - сказал Пармелен во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером.

"Эта тема является приоритетной. Мы завтра предусмотрели эту тему в нашей повестке и надеемся, что этот вопрос прозвучит в ходе дискуссии", - добавил глава федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис.