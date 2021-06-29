В Греции обнаружили похищенные в 2012 году картины Мондриана и Пикассо

Сотрудники правоохранительных органов Греции обнаружили полотна Пабло Пикассо и Пита Мондриана, похищенные из крупнейшего греческого музея - Картинной галереи Афин - в 2012 году. Об этом в понедельник вечером сообщила греческая газета "Прото тема", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, речь идет о картине "Голова женщины", принадлежащей кисти знаменитого испанского художника Пабло Пикассо, и полотне "Ветряная мельница" нидерландского художника Питера Корнелиса (Пита) Мондриана, который одновременно с Василием Кандинским и Казимиром Малевичем положил начало абстрактной живописи. Картины были найдены в крипте в небольшом греческом городе Кератея.

Полиции, как пишет газета, также удалось задержать подозреваемого в причастности к краже полотен. Им оказался 49-летний грек. Предполагается, что мужчина планировал вывезти картины за границу с целью продажи на черном рынке. Однако его попытка не увенчалась успехом.