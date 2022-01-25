Макрон в ближайшие дни переговорит по телефону с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам видеоконференции Макрона с лидерами США и НАТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент республики, который в ближайшие дни переговорит по телефону с президентом Путиным и с президентом Зеленским, полон решимости использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сохранить стабильность в Европе, проявить солидарность и готовность поддержать страны ЕС, озабоченные своей безопасностью", - подчеркнули в администрации французского лидера.
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