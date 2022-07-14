Украина планирует согласовать с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни

Украина планирует согласовать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем детали создания "зернового коридора" уже в ближайшие дни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщил президент Украины Володимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен ООН и Турции за соответствующие усилия", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что успех этой истории нужен не только Украине, но и всему миру.

"Украинская делегация мне доложила, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН", - добавил Зеленский.