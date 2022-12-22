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На севере ФРГ ограничили внутреннее судоходство из-за утечки нефти

Европа Материалы 22 декабря 2022 04:47 (UTC +04:00)
На севере ФРГ ограничили внутреннее судоходство из-за утечки нефти

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Движение судов по Кильскому каналу, который соединяет Балтийское и Северное моря через территорию ФРГ, приостановлено. Как сообщила местная полиция, причина - утечка нефти из трубопровода в порту города Брунсбюттель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что привело к утечке, неизвестно, - говорится в сообщении оперативных служб. - Угрозы для населения нет".

Утечка была обнаружена в среду днем, сейчас трубопровод перекрыт. Оперативные службы устраняют последствия. По данным телеканала N-TV, нефтяное пятно растянулось на шесть километров.

Существенных подробностей не приводится.

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