На севере ФРГ ограничили внутреннее судоходство из-за утечки нефти

Движение судов по Кильскому каналу, который соединяет Балтийское и Северное моря через территорию ФРГ, приостановлено. Как сообщила местная полиция, причина - утечка нефти из трубопровода в порту города Брунсбюттель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что привело к утечке, неизвестно, - говорится в сообщении оперативных служб. - Угрозы для населения нет".

Утечка была обнаружена в среду днем, сейчас трубопровод перекрыт. Оперативные службы устраняют последствия. По данным телеканала N-TV, нефтяное пятно растянулось на шесть километров.

Существенных подробностей не приводится.