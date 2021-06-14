ОАЭ поздравили Беннета и Лапида

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов поздравило Нафтали Беннета и Яра Лапида с формированием нового правительства Израиля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

"Мы рассчитываем на взаимодействие в достижении мира и сосуществования в регионе, укрепления толерантности. Это позволит начать новую эпоху взаимодействия в области технологий, торговли и инвестиций", - говорится в заявлении.