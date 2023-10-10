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Израиль на 100 процентов контролирует южные территории - Армия обороны Израиля

Израиль Материалы 10 октября 2023 10:36 (UTC +04:00)
Израиль на 100 процентов контролирует южные территории - Армия обороны Израиля

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на 100 процентов контролирует южные районы, граничащие с сектором Газа.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Было отмечено, что 10 октября на эту территорию не произошло вторжения боевиков ХАМАС или каких-либо других сил.

Израильские боевые самолеты уничтожили более 200 целей, принадлежащих ХАМАС и другим вооруженным группировкам, в районе городов Рималь и Хан-Юнис в секторе Газа.

Сообщается, что боевые самолеты нанесли удары по военным объектам террористической группировки "Исламский Джихад", а также по складу оружия ХАМАС, расположенному в мечети в Хан-Юнисе, оперативному штабу этой вооруженной группировки, двум их противотанковым операционным центрам, используемому ХАМАС многоэтажному зданию в Аль-Фуркане, мечети, в которой был расположен штаб группировки, а также еще двум операционным центрам ХАМАС.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".

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