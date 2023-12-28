Израильская армия объявила высокий уровень готовность на границе с Ливаном

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила различные планы действий в чрезвычайных ситуациях и находится в состоянии повышенной боевой готовности в приграничном районе с Ливаном.

Как передает Trend, об этом сказал начальник штаба ВС Израиля Герци Халеви на совещании по оценке ситуации в штабе северного командования армии.

"Сегодня мы утвердили планы на случай различных непредвиденных обстоятельств и должны быть готовы нанести удар в случае необходимости. ЦАХАЛ и его северное командование находятся в состоянии повышенной боевой готовности", - отметил Халеви.

Герци Халеви отметил, что подготовка в приграничном районе с Ливаном проведена должным образом и всесторонне, и подчеркнул, что эту работу следует продолжать в том же темпе.