В Гонконге нашли вторую за неделю бомбу времен Второй мировой войны

31 января 2018 19:33 (UTC+04:00)

Вторая за неделю бомба времен Второй мировой войны обнаружена в среду в Гонконге, в целях безопасности полиция эвакуировала из близлежащих домов и офисов порядка 3 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

Сообщается, что бомба была обнаружена рабочими на стройке новой ветки метро в районе Ван Чай всего в 10 метрах от того места, где в прошлую субботу нашли такой же американский снаряд ANM-65 весом 450 килограммов. В прошлый раз саперам понадобилось более суток на то, чтобы обезвредить снаряд.

На месте работают группа саперов, пожарные, сотрудники полиции, дежурят медики. Весь периметр оцеплен, полиция проводит эвакуацию в 12 близлежащих зданиях, ожидается, что она не прекратится до полуночи (19.00 мск). После 21.00 по местному времени (16.00 мск) все дороги вокруг стройки были закрыты, перекрыты пешеходные мосты и переходы, по меньшей мере 27 автобусных маршрутов были перенаправлены, чтобы избежать нахождения в опасной зоне. Приостановлено также паромное сообщение со станции Ван Чай.

Как сообщил один из саперов Алик Мак-Виртер, которого цитирует издание, "бомба находится в опасном состоянии, механизм взрывателя сильно поврежден, а положение снаряда крайне осложняет оптимальный доступ нашего специального оборудования". Он добавил, что специалистам понадобится вся ночь, чтобы должным образом подготовить и расположить оборудование, поэтому предсказать, сколько времени понадобится на обезвреживание снаряда, пока невозможно.

По его словам, почва, в которой застрял снаряд, крайне нестабильна, поэтому саперам сложно его стабилизировать.

В прошлую субботу американский снаряд ANM-65 длиной 140 сантиметров, диаметром 45 сантиметров и весом 450 килограммов был найден рабочими на стройке в центре Гонконга. Специалисты определили, что он был сброшен на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны. Это уже не первая бомба военных времен, найденная в Гонконге. В январе прошлого года также на стройплощадке был обнаружен 220-килограммовый американский снаряд.

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Azernews Newspaper
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