Президент Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре ошибочным решением

Задержание властями Гибралтара (заморской территории Великобритании на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 было "ошибочным и слабым" решением. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Противники пытаются подорвать региональную безопасность и поэтому ведут себя агрессивно по отношению к нашей стране, - приводит официальный сайт президента Ирана слова Роухани. - В результате они задержали иранский танкер, что стало слабым и ошибочным решением".

По словам президента, "власти Великобритании задержали это судно в испанских территориальных водах". "При этом Гибралтар относится к Испании, но в настоящее время оккупирован, государство-оккупант неправомерно занимает эту территорию. Этот факт вызывает раздражение у самих испанцев", - сказал он.

Президент добавил, что "мировое сообщество должно прилагать усилия, чтобы на международном уровне гарантировать безопасность морских путей". При этом он возложил ответственность за обострение напряженности на Великобританию, что, по его словам, "чревато последствиями".

Власти Гибралтара задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту находились 28 членов экипажа судна - граждане Индии, Пакистана и Украины. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.

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