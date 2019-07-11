Помпео: США не допустят повторения трагедий, подобных расстрелам в Сребренице

11 июля 2019 17:54 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты не допустят повторения трагедий, подобных массовым расстрелам боснийских мусульман в Сребренице во время Боснийской войны 24 года назад. Об этом говорится в опубликованном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты остаются надежным партнером народа Боснии и Герцеговины. Сегодня, когда мы скорбим о погибших, мы подтверждаем нашу приверженность делу установления мира и процветания во всем регионе и обеспечению того, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась", - сказал глава американской дипломатии.

"Эту болезненную главу в европейской истории нельзя ни отрицать, ни забывать", - говорится в документе. "Трагические события прошлого напоминают нам о необходимости действовать сообща ради лучшего будущего, стабильного, процветающего и объединяющего всех граждан Боснии и Герцеговины", - отметил руководитель Госдепартамента.

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