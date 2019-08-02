Petrobras заработала почти $5 млрд во втором квартале

Чистая прибыль бразильской нефтегазовой компании Petrobras во втором квартале 2019 cоставила около 18,9 млрд реалов (почти $5 млрд долларов). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении опубликованном в четверг на сайте компании.

Это самый высокий показатель квартальной прибыли Petrobras за всю историю существования госкомпании, сообщила ее пресс-служба. Как уточняется, это связано с закрытием сделки по продаже французской Engie дочернего предприятия бразильского нефтегазового гиганта, газотранспортного предприятия TAG. Сумма сделки составила $33,5 млрд, из которых 2 млрд были направлены на погашение задолженности Petrobras перед национальным банком развития BNDES.

По словам главы Petrobras Роберту Кастелу Бранку, выручка компании от продажи активов к концу июля составила $15 млрд. Увеличению доходности также способствовали повышение международных котировок нефти, а также снижение курса национальной валюты по отношению к доллару. Вместе с этим компании удалось понизить на 12% по сравнению с предыдущим отчетным периодом объем своей чистой задолженности до $83,7 млрд, говорится в документе.

Пакет акций BR Distribuidora

Petrobras намерена продать оставшийся в ее распоряжении 37,5% пакет акций своего дочернего предприятия BR Distribuidora, являющегося крупнейшим дистрибьютором и продавцом нефтепродуктов на территории южноамериканской республики.

"У нас все еще остается 37,5% акций BR Distribuidora, которые в будущем планируем продать полностью или частично", - говорится во вступительном слове президента Petrobras Робурту Кастелу Бранку. Вместе с тем в документе не уточняются возможные сроки такой сделки. "На данный момент в качестве акционера продолжим извлекать прибыль из огромного потенциала роста стоимости BR Distribuidora вследствие большей гибкости, которая присуща частным компаниям", - заключил Кастелу Бранку.

В конце июля Petrobras продала часть принадлежавшего ей пакета акций BR Distribuidora, заработав на этом 9,63 млрд реалов ($2,5 млрд). Тогда же было объявлено о том, что следующим активом, который будет приватизирован, станет дистрибьютор СПГ Liquigas ("Ликуигас"). По словам Кастелу Бранку, выручка компании от приватизации к концу июля составила $15 млрд.

В целях сокращения задолженности Petrobras ранее анонсировала намерение избавиться от непрофильных активов на сумму около $27 млрд и сконцентрироваться на основной деятельности по добыче углеводородов. В том числе для этого компания в апреле упростила процесс продажи контрольных пакетов акций своих дочерних предприятий, избавившись от необходимости согласования таких сделок с акционерами. В ближайшие пять лет госпредприятие намерено уменьшить свои операционные расходы на $8,1 млрд.

В 2018 году Petrobras впервые за пять лет отчиталась о положительных результатах своей финансовой деятельности. Ее доход оставил 25,8 млрд реалов (свыше 6,6 млрд долларов). С 2013 года компания работала в убыток.

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