В Японии более 100 тыс. человек готовятся к эвакуации из-за ливневых дождей

25 октября 2019 07:04 (UTC+04:00)

Больше 100 тыс. человек получили от властей в пятницу рекомендации о необходимости эвакуации в зоне Большого Токио, которую заливают мощные дожди. Наиболее опасным при этом считается район префектуры Тиба, примыкающей к японской столице с востока, передает национальное общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что в зоне Большого Токио за текущие сутки выпадет до 300 мм осадков.

Ситуация осложняется тем, что этот район две недели назад пережил удар мощного тайфуна "Хагибис", который также вызвал наводнения и оползни. В списке погибших в результате стихийного бедствия значатся уже 86 человек, восемь считаются пропавшими без вести. Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от тайфуна "Хагибис" достигает почти 1 трлн иен - т.е. превышает $9,2 млрд.

Причинен ущерб 7 тыс. объектов, включая рисовые поля и фруктовые сады. Существенно пострадали рыболовные порты, прибрежные фабрики по переработке морепродуктов.

В 20 префектурах Японии в результате тайфуна отмечен ущерб от оползней, в 139 местах на 71 реке разрушены набережные и защитные сооружения. Власти предупреждают, что нынешние ливни могут усугубить обстановку в уже пострадавших районах.

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