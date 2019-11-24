Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования

24 ноября 2019 01:39 (UTC+04:00)

Партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Pagina 7.

В пятницу глава МВД Боливии Артуро Мурильо подал в прокуратуру ходатайство о возбуждении в отношении Моралеса уголовного дела о подстрекательстве к мятежу и терроризму.

"Цель этого закона - подтвердить и гарантировать основные, гражданские, политические права… и конституционные гарантии для общественных лидеров, руководителей профсоюзов и граждан Хуана Эво Моралеса Аймы и (бывшего вице-президента) Альваро Марсело Гарсиа Линеры, избранных властей… и запретить аресты, задержания и судебные разбирательства", - говорится в тексте законопроекта, выложенного в Twitter газеты.

Законопроект был внесен в сенат.

В субботу сенат Боливии принял законопроект, признающий недействительной победу Моралеса на президентских выборах 20 октября, и определяющий порядок проведения новых выборов президента и конгресса. Теперь документ поступит на рассмотрение палаты депутатов, а затем - президенту. Палата депутатов уже назначила заседание на 15.00 (местное время).

Ранее MAS заявила, что на следующих выборах выдвинет новую пару кандидатов на пост президента и вице-президента взамен Моралеса и Гарсии, а также не станет предлагать свои кандидатуры членов высшего избирательного суда, который исполняет в Боливии функции центральной избирательной комиссии.

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.

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